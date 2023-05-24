Путин объяснил, почему США стреляют себе в ногу
Путин: США политикой в мировой экономике просто стреляют себе в ногу
США своей экономической политикой стреляют себе же в ногу, считает президент РФ Владимир Путин.
"Они такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — указал глава государства на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.
А ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и другие страны уже адаптировались к санкционному давлению Вашингтона и начали выстраивать сотрудничество между собой.
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