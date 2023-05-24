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24 мая, 14:50

Путин объяснил, почему США стреляют себе в ногу

Путин: США политикой в мировой экономике просто стреляют себе в ногу

США своей экономической политикой стреляют себе же в ногу, считает президент РФ Владимир Путин.

"Они такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — указал глава государства на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

А ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и другие страны уже адаптировались к санкционному давлению Вашингтона и начали выстраивать сотрудничество между собой.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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