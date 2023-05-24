Путин объяснил, почему США стреляют себе в ногу

США своей экономической политикой стреляют себе же в ногу, считает президент РФ Владимир Путин.

"Они такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — указал глава государства на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.