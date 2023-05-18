Песков заявил, что Россия адаптировалась к давлению США
США наверняка продолжат попытки давить на Россию и другие страны, но они уже адаптировались и начали выстраивать сотрудничество между собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, в Кремле "никогда не тешили себя иллюзиями", что США откажутся от таких попыток давления, оно будет продолжаться.
"Но также мы всегда были уверены в том, что, как Россия, так и целая группа стран, включая Иран, которые, кстати говоря, весьма и весьма адаптировались к этому давлению со стороны Соединённых Штатов, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении", — заключил Песков.
В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что санкции Соединённых Штатов стали для экономики России чем-то вроде бодрящего душа. Он указал на то, что американские ограничительные меры побудили к развитию импортозамещения в стране, в том числе в сфере новых технологий.
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