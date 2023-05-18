Песков заявил, что Россия адаптировалась к давлению США

США наверняка продолжат попытки давить на Россию и другие страны, но они уже адаптировались и начали выстраивать сотрудничество между собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, в Кремле "никогда не тешили себя иллюзиями", что США откажутся от таких попыток давления, оно будет продолжаться.

"Но также мы всегда были уверены в том, что, как Россия, так и целая группа стран, включая Иран, которые, кстати говоря, весьма и весьма адаптировались к этому давлению со стороны Соединённых Штатов, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении", — заключил Песков.