Антонов: Санкции США стали бодрящим душем для российской экономики

Санкции Соединённых Штатов стали для экономики России чем-то вроде бодрящего душа. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он указал на то, что американские ограничительные меры побудили к развитию импортозамещения в стране, в том числе в сфере новых технологий.

Дипломат отметил, что инициаторов рестрикций можно только поблагодарить за такую искусственно созданную возможность заняться опережающими разработками, и в первую очередь в тех сферах, от которых россиян пытаются безуспешно отключить.

"Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа. Помогли (к слову, не только нам) осознать губительные риски излишней зависимости цепочек поставок от зарубежных партнёров", — говорится в статье Антонова в "Коммерсанте".

Как подчеркнул посол, несмотря на выпавшие на долю российской экономики тяжёлые испытания, ей удалось адаптироваться к сложившимся реалиям и она уверенно стоит на ногах. Натиск был беспрецедентным и всесторонним, заявил Антонов. Сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%, отметил он, что мало похоже на коллапс. Дипломат обратил внимание на статистику МВФ с прогнозом о росте национального хозяйства РФ в этом году.

"Пусть цифра невелика — 0,3% (в 2024 году — уже 2,1%), но это выше, чем даже у прогрессивных западных юрисдикций. А если верить некоторым экспертам, продолжающим указывать на высокую вероятность рецессии в американском хозяйстве, — больше, чем в США", — добавил Антонов.