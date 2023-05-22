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22 мая, 09:55

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Странам Запада не удалось удушить санкциями РФ и Белоруссию благодаря активизации сотрудничества между странами, заявил президент Союзной республики Александр Лукашенко. Его слова приводит "СБ. Беларусь сегодня".

"Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз", сказал он послу Белоруссии в России Дмитрию Крутому, принимая его с комплексным докладом по вопросам межгосударственного сотрудничества.

В частности, напомнил глава республики, белорусские предприятия используют российскую логистику — порты, железную дорогу и автомобильный транспорт.

В связи с этим, отметил Лукашенко, посол должен контролировать портовое хозяйство, которое Белоруссия развивает в России, а также "узкие места в части железнодорожного сообщения" и развитие автомобильных грузоперевозок.

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Также в ходе беседы Александр Лукашенко анонсировал грядущую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран увидятся уже на этой неделе и обсудят ряд неурегулированных вопросов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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