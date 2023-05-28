В США спикер анонсировал судьбоносный разговор с Байденом по госдолгу

"Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки и убедиться в том, что обе стороны согласны с тем, что формулировки соответствуют тому, о чём мы договорились в ходе переговоров. Когда мы сделаем это, мы опубликуем его [законопроект]", — пояснил он журналистам.