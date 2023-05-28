В США спикер анонсировал судьбоносный разговор с Байденом по госдолгу
Маккарти заявил, что окончательно согласует с Байденом потолок госдолга
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что намерен согласовать с американским президентом Джо Байденом детали повышения потолка госдолга уже на ближайшей встрече.
"Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки и убедиться в том, что обе стороны согласны с тем, что формулировки соответствуют тому, о чём мы договорились в ходе переговоров. Когда мы сделаем это, мы опубликуем его [законопроект]", — пояснил он журналистам.
Ранее Лайф писал о возможном дефолте США по государственному долгу. Американский Минфин предположил его наступление уже через месяц, а по подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. Позднее министр заявил, что Штаты не дотянут до 15 июня без решения вопроса госдолга. Однако президент США Джо Байден смотрит на ситуацию с оптимизмом.
ТАСС / AP Photo / J. Scott Applewhite