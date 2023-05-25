Американский госдолг по итогам 2022 года достиг рекордных $31,42 триллиона

Государственный долг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Об этом свидетельствуют расчёты РИА "Новости", составленные на основе данных национальных Минфинов.

В дальнейшем рейтинг должников получился таким: Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия. В совокупности на них приходится долг в размере $12,15 триллиона. При этом показатель России по итогам прошлого года составил $294,8 миллиарда.