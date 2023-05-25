Американский госдолг по итогам 2022 года достиг рекордных $31,42 триллиона
РИА "Новости": Госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года
Государственный долг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Об этом свидетельствуют расчёты РИА "Новости", составленные на основе данных национальных Минфинов.
Таким образом, уровень американского госдолга составил рекордные $31,42 триллиона. Причём показатель следующих 13 крупнейших стран-должников достиг отметки $31,4 триллиона. Так, госдолг Японии составляет $9,59 триллиона, Китая — $3,75 триллиона, Британии — $3,03 триллиона, а Италии — $2,88 триллиона.
В дальнейшем рейтинг должников получился таким: Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия. В совокупности на них приходится долг в размере $12,15 триллиона. При этом показатель России по итогам прошлого года составил $294,8 миллиарда.
Ранее Лайф рассказывал о возможном дефолте США по государственному долгу. Американский Минфин предупредил о риске его наступления уже через месяц, а по подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. Позднее министр заявил, что Штаты не дотянут до 15 июня без решения вопроса госдолга. При этом президент США Джо Байден смотрит на ситуацию с вопросом повышения госдолга с оптимизмом. Он уверен, успех возможен, хотя предстоит много работы. Но на мировой арене относятся к этой ситуации совсем иначе. Так, премьер Австралии Энтони Альбанезе сообщил об отмене саммита QUAD из-за ситуации с госдолгом США.
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