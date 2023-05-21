В Минфине США оценили, до какого момента дотянут без нового лимита госдолга

США могут не дотянуть до 15 июня, если соглашение между Белым домом и Конгрессом по повышению потолка госдолга так и не будет достигнуто. Об этом корреспонденту NBC рассказала Министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я указала в своём последнем письме Конгрессу, что мы ожидаем, что не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. <...> Поэтому я думаю, что это жёсткий крайний срок", — сообщила глава американского Минфина.

По её словам, вероятность избежать дефолта в стране до 15 июня, когда должны быть выплачены дополнительные налоговые платежи, "довольно низка". При этом Йеллен не исключила, что ситуация может пойти и по другому сценарию.