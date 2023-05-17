Премьер Австралии сообщил об отмене саммита QUAD из-за ситуации с госдолгом США
Саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии (QUAD), запланированный на 24 мая в Сиднее, отменён. Об этом сообщил австралийский премьер Энтони Альбанезе.
"Встреча лидеров четырёх стран в Сиднее, запланированная на следующую неделю, не состоится", — сказал премьер-министр, уточнив, что дискуссия состоится в Японии в ходе саммита G7.
Всему виной стала ситуация с госдолгом и возможным дефолтом США, из-за чего президент Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа – Новую Гвинею.
Сам же Байден смотрит на ситуацию с вопросом повышения госдолга с оптимизмом. По его словам, предстоит ещё много работы по ряду сложных вопросов, однако успех возможен.