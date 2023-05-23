Маккарти: США не будут сокращать военные расходы для предотвращения дефолта

Вопрос сокращения оборонных расходов не обсуждается на переговорах властей США и Конгресса по повышению потолка госдолга. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Он обратил внимание на поездку главы Белого дома на саммит G7, где обсуждались действия Китая, а также ситуация на Украине и военная поддержка Киева со стороны Вашингтона.

"Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений", — сказал Маккарти журналистам после встречи с Джо Байденом.

Политик назвал прошедшую встречу продуктивной, отметив профессионализм, честность друг перед другом и желание найти точки соприкосновения. Маккарти также добавил, что будет ежедневно общаться с президентом до того, как ситуация с госдолгом будет решена.