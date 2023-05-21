Байден не дал гарантий, что США смогут избежать дефолта

Президент США Джо Байден допустил, что Соединённые Штаты могут оказаться в ситуации дефолта. По его словам, сейчас он изучает четырнадцатую поправку к американской конституции, чтобы понять полномочия главы государства с целью избежать подобного сценария.

"Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт", — подчеркнул Байден на пресс-конференции на полях саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме.