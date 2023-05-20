Экономист объяснил, почему США невыгодно объявлять дефолт

В США не станут объявлять дефолт, так как это станет мировым финансовым потрясением, рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он уточнил, что под понятием дефолт подразумевается неспособность государства по той или иной причине выполнить обязательства по своим долгам, то есть выплачивать основную его сумму или проценты по нему.

"Для России это окажется далеко не катастрофическим состоянием, потому что мы не так сильно завязаны в своих финансовых отношениях с американскими банками и корпорациями. В значительной мере эти связи сегодня сокращены", — пояснил Беляев.

По его словам, Белый дом хорошо понимает, чем может обернуться дефолт для страны и мира. Эксперт подчеркнул, что Штаты выполняют свои прежние обязательства по долгам за счёт следующих обязательств, "как в пирамиде". При дефолте Америка потеряет возможность одалживать деньги и не сможет выполнять обязательства по ценным бумагам, находящимся на балансах отдельных банков, корпораций, физлиц и государств.

Финансовой сложностью это окажется и для других стран, которые связаны с Америкой торгово-экономическими отношениями. По мнению эксперта, Конгресс до 1 июня даст согласие на повышение планки заимствований, чтобы одолжить дополнительные средства.