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20 мая, 14:08

Байден потребовал, чтобы журналисты заткнулись

Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов об угрозе дефолта в США

Американский президент Джо Байден попросил журналистов умолкнуть, когда они начали задавать ему вопросы про надвигающийся дефолт в США. Всё это случилось после вступительной речи Байдена на совместном выступлении с премьером Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Японии.

Байден попросил журналистов умолкнуть после шквала неудобных вопросов. Видео © Twitter / runews

"Умолкните, ладно? Спасибо", — ответил с улыбкой Байден журналистам, которые одновременно начали задавать множество вопросов.

Нужно отметить, что Байден использовал глагол shut up, который также можно перевести на русский как "заткнись".

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Вопросы, в частности, касались ситуации вокруг повышения потолка госдолга Соединённых Штатов. Глава Белого дома, пытаясь ответить на некоторые из них, подчеркнул, что абсолютно спокоен насчёт разговоров о проблеме надвигающегося дефолта в Штатах. Байден также заметил, что уже участвовал в поэтапных переговорах с членами Республиканской партии по вопросу увеличения потолка госдолга США. Как он указал, первая встреча не принесла особых результатов, в отличие от последующих двух.

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на очередной встрече Джо Байден и лидеры Конгресса США не смогли договориться о решении проблемы с потолком госдолга. Однако, заметил он, договорённость может быть достигнута уже к концу недели. Сам же Байден смотрит на ситуацию с вопросом повышения потолка госдолга с оптимизмом. По его словам, предстоит ещё много работы по ряду сложных вопросов, однако успех возможен.

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Twitter / runews

Иван Косицын
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