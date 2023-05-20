Байден потребовал, чтобы журналисты заткнулись

Американский президент Джо Байден попросил журналистов умолкнуть, когда они начали задавать ему вопросы про надвигающийся дефолт в США. Всё это случилось после вступительной речи Байдена на совместном выступлении с премьером Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Японии.

Байден попросил журналистов умолкнуть после шквала неудобных вопросов. Видео © Twitter / runews

"Умолкните, ладно? Спасибо", — ответил с улыбкой Байден журналистам, которые одновременно начали задавать множество вопросов.

Нужно отметить, что Байден использовал глагол shut up, который также можно перевести на русский как "заткнись".

Вопросы, в частности, касались ситуации вокруг повышения потолка госдолга Соединённых Штатов. Глава Белого дома, пытаясь ответить на некоторые из них, подчеркнул, что абсолютно спокоен насчёт разговоров о проблеме надвигающегося дефолта в Штатах. Байден также заметил, что уже участвовал в поэтапных переговорах с членами Республиканской партии по вопросу увеличения потолка госдолга США. Как он указал, первая встреча не принесла особых результатов, в отличие от последующих двух.