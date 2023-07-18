КНДР запустила очередную баллистическую ракету
"Киодо": КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету
Северная Корея запустила ракету. Предположительно, это баллистический реактивный снаряд. Об этом сообщает японское агентство "Киодо" со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Как уточняет в свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап, ракета была запущена в сторону Японского моря. Какие-то подробности не приводятся.
Напомним, 12 июня Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР очередной баллистической ракеты. Позднее в ООН заявили, что снаряд упал якобы в исключительной экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подтверждений этому нет.
"Нодон Синмун"