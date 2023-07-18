КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Северная Корея запустила ракету. Предположительно, это баллистический реактивный снаряд. Об этом сообщает японское агентство "Киодо" со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Как уточняет в свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап, ракета была запущена в сторону Японского моря. Какие-то подробности не приводятся.