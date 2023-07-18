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18 июля, 18:47

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

"Киодо": КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

Северная Корея запустила ракету. Предположительно, это баллистический реактивный снаряд. Об этом сообщает японское агентство "Киодо" со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Как уточняет в свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап, ракета была запущена в сторону Японского моря. Какие-то подробности не приводятся.

Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ

Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ

Напомним, 12 июня Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР очередной баллистической ракеты. Позднее в ООН заявили, что снаряд упал якобы в исключительной экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подтверждений этому нет.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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