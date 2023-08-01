Регион

Уведомления отключены

1 августа, 18:31

Польша заявила о "вторжении" двух белорусских вертолётов

МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за нарушения границы двумя вертолётами

<p>Обложка © ТАСС / БелТА / Сергей Холодилин</p>

Обложка © ТАСС / БелТА / Сергей Холодилин

В Министерство иностранных дел Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за нарушения границы двумя вертолётами республики. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолётов 1 августа 2023 года в МИД Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии", — сказано в сообщении.

Варшава потребовала у представителя Минска объяснений и потребовала впредь воздержаться от такой деятельности на польско-белорусской границе. Минобороны Польши со своей стороны заявило, что винтокрылые машины нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи. Они летели на очень малой высоте, что затруднило обнаружение вертолётов радиолокационными системами, утверждает ведомство.

"Поэтому в утреннем сообщении оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши", — объяснило Минобороны.

Белорусская сторона пока никак обвинения не комментировала.

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Ранее Лайф рассказывал о том, что Польша хочет сформировать сапёрный батальон и разместить его в городе Августове в Сувалкском коридоре. Он находится между Белоруссией и Калининградской областью РФ.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Белоруссия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров