Польша заявила о "вторжении" двух белорусских вертолётов

В Министерство иностранных дел Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за нарушения границы двумя вертолётами республики. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолётов 1 августа 2023 года в МИД Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии", — сказано в сообщении.

Варшава потребовала у представителя Минска объяснений и потребовала впредь воздержаться от такой деятельности на польско-белорусской границе. Минобороны Польши со своей стороны заявило, что винтокрылые машины нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи. Они летели на очень малой высоте, что затруднило обнаружение вертолётов радиолокационными системами, утверждает ведомство.

"Поэтому в утреннем сообщении оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши", — объяснило Минобороны.

Белорусская сторона пока никак обвинения не комментировала.