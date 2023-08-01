"Одна бабка сказала": В Минске разоблачили обвинения Варшавы в нарушении границы

Минобороны Белоруссии назвало надуманными обвинения Варшавы в том, что белорусские вертолёты Ми-24 и Ми-8 пересекали польскую границу. В военном ведомстве республики заявили, что подобные заявления делаются исключительно с целью оправдать наращивание сил на границе.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолётами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

По данным МО Белорусии, оперативное командование польских ВС ещё утром сообщало, что радары не фиксировали нарушений государственной границы, а уже к вечеру объявили, что граница была пересечена на настолько малой высоте, что радары не смогли это обнаружить. В ведомстве добавили, что подобные заявления должны подтверждаться с помощью данных объективного контроля, иначе их можно рассматривать в стиле "одна бабка сказала".