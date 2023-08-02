Польша увеличит число войск на границе с Белоруссией

"Мариуш Блащак, министр национальной обороны, <…> приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты", — пишет польское ведомство на официальном сайте.

Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Варшава потребовала у представителя Минска объяснений и призвала в дальнейшем воздержаться от таких действий на границе двух стран. Минобороны Польши со своей стороны заявило, что винтокрылые машины нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи. В Минобороны Белоруссии посчитали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе.