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1 августа, 22:08

Польша увеличит число войск на границе с Белоруссией

Министр обороны Польши Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией

Польша намерена увеличить число войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого пересечения границ воздушного пространства. Об этом информирует Министерство обороны Польши.

"Мариуш Блащак, министр национальной обороны, <…> приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты", пишет польское ведомство на официальном сайте.

"Одна бабка сказала": В Минске разоблачили обвинения Варшавы в нарушении границы

"Одна бабка сказала": В Минске разоблачили обвинения Варшавы в нарушении границы

Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Варшава потребовала у представителя Минска объяснений и призвала в дальнейшем воздержаться от таких действий на границе двух стран. Минобороны Польши со своей стороны заявило, что винтокрылые машины нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи. В Минобороны Белоруссии посчитали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе.

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gov.pl

Юлия Коновалова
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