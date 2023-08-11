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11 августа, 10:20

"Я его похвалил": Лукашенко рассказал, о чём они поговорили с Путиным

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным идею проведения Игр стран БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что двумя днями ранее созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили инициативу проведения Игр стран БРИКС, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".

"Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС", — сказал Лукашенко, выступая перед журналистами в аэропорту Минска.

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Ранее стало известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. Как сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин, в соревновательную программу войдёт 25 видов спорта.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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