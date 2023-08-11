"Я его похвалил": Лукашенко рассказал, о чём они поговорили с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что двумя днями ранее созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили инициативу проведения Игр стран БРИКС, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого" .

"Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС", — сказал Лукашенко, выступая перед журналистами в аэропорту Минска.