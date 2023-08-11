"Я его похвалил": Лукашенко рассказал, о чём они поговорили с Путиным
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным идею проведения Игр стран БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что двумя днями ранее созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили инициативу проведения Игр стран БРИКС, сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул первого".
"Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС", — сказал Лукашенко, выступая перед журналистами в аэропорту Минска.
Ранее стало известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. Как сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин, в соревновательную программу войдёт 25 видов спорта.