Лукашенко предложил Путину обсудить возможную поддержку жителей Западной Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину обсудить вопрос возможной поддержки населения Западной Украины.
"И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос", — сказал Лукашенко в ходе переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге.
Лидер Белоруссии выразил надежду, что Россия окажет поддержку в этом плане.
Напомним, сегодня в Петербурге проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи лидер РФ уже заявил о провале контрнаступления ВСУ и рекордном количестве уничтоженной иностранной техники в зоне СВО за сутки. Также Путин сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Лукашенко в свою очередь назвал неприемлемыми планы Польши по отрыву территорий от Украины и заявил, что привёз на встречу с Путиным карту переброски войск соседней республики к границам Союзного государства. Переговоры пройдут и завтра.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL