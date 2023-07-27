Стали известны даты проведения Игр БРИКС в Казани

Игры БРИКС пройдут в следующем году в Казани с 20 по 23 июня. Как рассказал глава Минспорта России Олег Матыцин, в соревновательную программу войдёт 25 видов спорта.

"Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня. Программа включает 25 видов спорта, будем приглашать национальные команды, команды из других стран", — рассказал он на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия – Африка.