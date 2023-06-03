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3 июня, 03:14

"Зенит" победил юношескую сборную России и выиграл Кубок БРИКС

<p>Молодёжка "Зенита" и юношеская сборная России на Кубке БРИКС. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gazpromacademy/4548" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"-Академия</a></p>

Молодёжка "Зенита" и юношеская сборная России на Кубке БРИКС. Обложка © t.me / "Газпром"-Академия

Молодёжная команда петербургского "Зенита" (игроки не старше 18 лет) стала победителем Кубка БРИКС по футболу, который проходил в Бразилии. В финале была обыграна юношеская сборная России со счётом 1:0.

Помимо российских команд в турнире принимали участие бразильские клубы "Фламенго Гуарульюс", "Насьонал", "Сантос", "Атлетико Жувентус", "Палмейрас".

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Ранее в РФС объяснили решение отменить летний сбор футбольной сборной. Как сообщил генсек организации Максим Митрофанов, у РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче с командой Камеруна, но представители африканской страны в последний момент отказались от игры.

Артур Лапсаков
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