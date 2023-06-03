"Зенит" победил юношескую сборную России и выиграл Кубок БРИКС

Молодёжная команда петербургского "Зенита" (игроки не старше 18 лет) стала победителем Кубка БРИКС по футболу, который проходил в Бразилии. В финале была обыграна юношеская сборная России со счётом 1:0.

Ранее в РФС объяснили решение отменить летний сбор футбольной сборной. Как сообщил генсек организации Максим Митрофанов, у РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче с командой Камеруна, но представители африканской страны в последний момент отказались от игры.