"Зенит" победил юношескую сборную России и выиграл Кубок БРИКС
Молодёжка "Зенита" и юношеская сборная России на Кубке БРИКС. Обложка © t.me / "Газпром"-Академия
Молодёжная команда петербургского "Зенита" (игроки не старше 18 лет) стала победителем Кубка БРИКС по футболу, который проходил в Бразилии. В финале была обыграна юношеская сборная России со счётом 1:0.
Помимо российских команд в турнире принимали участие бразильские клубы "Фламенго Гуарульюс", "Насьонал", "Сантос", "Атлетико Жувентус", "Палмейрас".
Ранее в РФС объяснили решение отменить летний сбор футбольной сборной. Как сообщил генсек организации Максим Митрофанов, у РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче с командой Камеруна, но представители африканской страны в последний момент отказались от игры.