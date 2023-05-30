В РФС объяснили решение отменить летний сбор футбольной сборной

В РФС объяснили решение не проводить в июне тренировочный сбор национальной команды России. Как сообщил генсек организации Максим Митрофанов, у РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче с командой Камеруна, но представители африканской страны в последний момент отказались от игры.

Он также отметил, что переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией.

"У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону", — отметил Митрофанов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По его словам, после обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами РФС решил дать им спокойно подготовиться к сезону и не ломать графики их тренировок. Ранее планировалось, что матч сборной России против национальной команды Камеруна состоится 15 июня на стадионе "Лужники", но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.