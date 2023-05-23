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23 мая, 09:19

Сборной Камеруна по футболу запретили играть с Россией

<p>Сборная Камеруна по футболу на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Обложка © ТАСС / AP Photo / Andre Penner</p>

Сборная Камеруна по футболу на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Обложка © ТАСС / AP Photo / Andre Penner

Сборная Камеруна по футболу отказалась проводить товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник.

По его словам, правительство страны запретило национальной сборной играть с россиянами. Матч должен был пройти в РФ до конца года. Назывались даже конкретная дата и стадион — 15 мая в "Лужниках". Но игра не состоялась.

Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской ассоциации

Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской ассоциации

Напомним, новым соперником подопечных Валерия Карпина может стать сборная Индонезии. Свой последний на данный момент матч российская сборная сыграла против Ирака. Встреча прошла 26 марта в Санкт-Петербурге и закончилась победой наших футболистов со счётом 2:0.

Никита Никонов
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