Сборной Камеруна по футболу запретили играть с Россией
Сборная Камеруна по футболу на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Обложка © ТАСС / AP Photo / Andre Penner
Сборная Камеруна по футболу отказалась проводить товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник.
По его словам, правительство страны запретило национальной сборной играть с россиянами. Матч должен был пройти в РФ до конца года. Назывались даже конкретная дата и стадион — 15 мая в "Лужниках". Но игра не состоялась.
Напомним, новым соперником подопечных Валерия Карпина может стать сборная Индонезии. Свой последний на данный момент матч российская сборная сыграла против Ирака. Встреча прошла 26 марта в Санкт-Петербурге и закончилась победой наших футболистов со счётом 2:0.