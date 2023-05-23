Сборной Камеруна по футболу запретили играть с Россией

Сборная Камеруна по футболу отказалась проводить товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник.

По его словам, правительство страны запретило национальной сборной играть с россиянами. Матч должен был пройти в РФ до конца года. Назывались даже конкретная дата и стадион — 15 мая в "Лужниках". Но игра не состоялась.