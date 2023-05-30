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30 мая, 10:56

РФС: Сборная России по футболу проведёт следующий сбор осенью

Сборная России по футболу проведёт следующий тренировочный сбор осенью, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.

"Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА", добавили там.

Кроме того, график потенциальных соперников команды не позволяет провести игры в удобные даты в июне, из-за чего в РФС и решили отменить сбор, дабы не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/2024.

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Лайф писал, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. По словам министра по делам молодёжи и спорта азиатского государства Дито Ариотеджо, сначала этот вопрос должен быть согласован с Футбольной ассоциацией страны.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Константинов
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