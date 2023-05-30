РФС: Сборная России по футболу проведёт следующий сбор осенью

Сборная России по футболу проведёт следующий тренировочный сбор осенью, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.

"Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА", — добавили там.

Кроме того, график потенциальных соперников команды не позволяет провести игры в удобные даты в июне, из-за чего в РФС и решили отменить сбор, дабы не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/2024.