РФС: Сборная России по футболу проведёт следующий сбор осенью
Сборная России по футболу проведёт следующий тренировочный сбор осенью, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.
"Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА", — добавили там.
Кроме того, график потенциальных соперников команды не позволяет провести игры в удобные даты в июне, из-за чего в РФС и решили отменить сбор, дабы не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/2024.
Лайф писал, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. По словам министра по делам молодёжи и спорта азиатского государства Дито Ариотеджо, сначала этот вопрос должен быть согласован с Футбольной ассоциацией страны.
ТАСС / Антон Новодережкин