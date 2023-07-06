Лукашенко: Переговоры России и Украины могут начаться этой осенью
Уже этой осенью ситуация в зоне СВО должна измениться: могут начаться переговоры России и Украины. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями СМИ.
"Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", — цитирует БелТА белорусского лидера.
Он отметил, что от конфликта на Украине материально страдают больше всего именно европейцы, а выгодополучателем является фактически одна страна.
Ранее Лукашенко вновь призвал начать переговоры по Украине как можно скорее и "без всяких условий". Он подчеркнул, что сегодня с Киевом "можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского вообще захотят договариваться.