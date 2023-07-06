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6 июля, 11:37

Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает на победу России

Белоруссия рассчитывает на победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ. А тех, кто не хочет победы Москвы, он призвал сесть с ней за стол переговоров.

"Мы рассчитываем", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Зачем Киев предложил Лукашенко для переговоров с Москвой

Зачем Киев предложил Лукашенко для переговоров с Москвой

Кстати, ранее сам Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев. Он также призвал начать мирный процесс как можно скорее, не исключив, что это случится осенью.

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president.gov.by

Александра Вишнякова
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