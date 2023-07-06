Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает на победу России
Белоруссия рассчитывает на победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ. А тех, кто не хочет победы Москвы, он призвал сесть с ней за стол переговоров.
"Мы рассчитываем", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Кстати, ранее сам Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев. Он также призвал начать мирный процесс как можно скорее, не исключив, что это случится осенью.
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