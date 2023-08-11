Лукашенко высказался за сохранение отношений с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране нельзя терять отношения со странами Евросоюза. Об этом он сказал на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

"Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя", — цитирует Лукашенко БелТА.

Он заверил, что Белоруссия не собирается ни с кем воевать. Минск хочет развития отношений со странами ЕС, но необходимо, чтобы при этом учитывались интересы республики. По его словам, сейчас страна живёт в основном за счёт России и Китая, но не стоит забывать и о Западе.