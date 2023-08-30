Момент нового взрыва над Рязанью успели запечатлеть местные жители. По данным телеграм-канала SHOT, он был такой силы, что его слышали даже в Московском и Приокском районах города.

Момент взрыва над Рязанью. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала видно, как автор ролика выходит из дома, после чего раздаётся мощный хлопок. От звука заработали сигнализации на автомобилях. Известно, что его слышали даже жители нескольких соседних районов города.