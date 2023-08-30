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30 августа, 02:50

Момент нового взрыва над Рязанью успели запечатлеть местные жители

Момент нового взрыва над Рязанью успели запечатлеть местные жители. По данным телеграм-канала SHOT, он был такой силы, что его слышали даже в Московском и Приокском районах города.

Момент взрыва над Рязанью. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала видно, как автор ролика выходит из дома, после чего раздаётся мощный хлопок. От звука заработали сигнализации на автомобилях. Известно, что его слышали даже жители нескольких соседних районов города.

В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

Напомним, сегодня ночью Министерство обороны сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по РФ. В частности, два беспилотника были сбиты над территорий Рязанской области. Один из них был уничтожен в 02:30 мск, другой — в 04:00 мск.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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