Момент нового взрыва над Рязанью успели запечатлеть местные жители
Момент нового взрыва над Рязанью успели запечатлеть местные жители. По данным телеграм-канала SHOT, он был такой силы, что его слышали даже в Московском и Приокском районах города.
Момент взрыва над Рязанью. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала видно, как автор ролика выходит из дома, после чего раздаётся мощный хлопок. От звука заработали сигнализации на автомобилях. Известно, что его слышали даже жители нескольких соседних районов города.
Напомним, сегодня ночью Министерство обороны сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по РФ. В частности, два беспилотника были сбиты над территорий Рязанской области. Один из них был уничтожен в 02:30 мск, другой — в 04:00 мск.
VK / Минобороны России