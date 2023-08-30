Ещё один беспилотник сбит в небе над Рязанской областью
Минобороны: В небе над Рязанской областью силами ПВО сбит ещё один беспилотник
Над территорией Рязанской области сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"30 августа около 4:00 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — сказано в сообщении.
Лайф рассказывал, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областью. В результате атак пострадавших в указанных регионах нет.
Unsplash