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30 августа, 01:34

Ещё один беспилотник сбит в небе над Рязанской областью

Минобороны: В небе над Рязанской областью силами ПВО сбит ещё один беспилотник

Над территорией Рязанской области сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"30 августа около 4:00 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — сказано в сообщении.

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Лайф рассказывал, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областью. В результате атак пострадавших в указанных регионах нет.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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