Три столичных аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно ограничили приём и отправку рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

"Временно закрыты на приём и отправку воздушных судов аэропорты Домодедово и Внуково. Часть самолётов направлены в зону ожидания", — сказал собеседник агентства.

Также, по информации агентства, вслед за Домодедово и Внуково приостановил работу и аэропорт Шереметьево.