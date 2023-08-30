Три столичных аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы
ТАСС: Работа аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево временно приостановлена
Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно ограничили приём и отправку рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.
"Временно закрыты на приём и отправку воздушных судов аэропорты Домодедово и Внуково. Часть самолётов направлены в зону ожидания", — сказал собеседник агентства.
Также, по информации агентства, вслед за Домодедово и Внуково приостановил работу и аэропорт Шереметьево.
Ранее Лайф сообщал, что аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на полёты во время уничтожения украинских БПЛА утром 29 августа, но теперь работают в штатном режиме.
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