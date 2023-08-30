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29 августа, 22:36

Столичный аэропорт Внуково возобновил приём рейсов после краткосрочного закрытия

ТАСС: Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после краткосрочного закрытия

Столичный аэропорт Внуково возобновил приём рейсов после краткосрочного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиационных служб.

"Внуково возобновило работу, воздушное пространство открыто", — сообщил представитель авиаслужб.

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Лайф также рассказывал, что в московских аэропортах из-за тумана в ночь на воскресенье, 27 августа, было задержано порядка 23 рейсов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова
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