Столичный аэропорт Внуково возобновил приём рейсов после краткосрочного закрытия
ТАСС: Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после краткосрочного закрытия
Столичный аэропорт Внуково возобновил приём рейсов после краткосрочного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиационных служб.
"Внуково возобновило работу, воздушное пространство открыто", — сообщил представитель авиаслужб.
Лайф также рассказывал, что в московских аэропортах из-за тумана в ночь на воскресенье, 27 августа, было задержано порядка 23 рейсов.
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ТАСС / Михаил Метцель