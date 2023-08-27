В аэропортах Москвы из-за тумана задержали или отменили более 20 рейсов
В московских аэропортах из-за тумана в ночь на воскресенье, 27 августа, задержано порядка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Так, во Внуково, по последней информации, задержано одиннадцать рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть, ещё один рейс отменён.
А ранее МЧС предупредило москвичей о плохой видимости из-за тумана. Погодное явление ожидается до семи утра, а видимость снизится до 200–700 метров.
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