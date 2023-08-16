Из России откроются регулярные авиарейсы в столицу Кубы

Авиакомпания "Россия" с 24 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы в Гавану (Куба). Как сообщает пресс-служба "Аэрофлота", самолёты будут совершать полёты два раза в неделю.

"Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") начиная с 24 декабря 2023 года два раза в неделю — по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.