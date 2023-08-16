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16 августа, 09:56

Из России откроются регулярные авиарейсы в столицу Кубы

"Аэрофлот": Авиакомпания "Россия" с 24 декабря начнёт полёты в Гавану

Авиакомпания "Россия" с 24 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы в Гавану (Куба). Как сообщает пресс-служба "Аэрофлота", самолёты будут совершать полёты два раза в неделю.

"Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") начиная с 24 декабря 2023 года два раза в неделю — по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Для пассажиров эконом-классов планируется введение услуги Sleep+, в рамках которой пассажир сможет забронировать блок из трёх или четырёх кресел. Аналогичная опция уже введена на рейсах из Москвы в Варадеро и пользуется популярностью.

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Ранее Лайф рассказывал, что первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в прошлом году приземлился на Кубе. Самолёт отправился в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево вчера утром.

Обложка ©

Freepik / mikelaptev

Наталья Исакова
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