Из России откроются регулярные авиарейсы в столицу Кубы
"Аэрофлот": Авиакомпания "Россия" с 24 декабря начнёт полёты в Гавану
Авиакомпания "Россия" с 24 декабря запускает регулярные рейсы из Москвы в Гавану (Куба). Как сообщает пресс-служба "Аэрофлота", самолёты будут совершать полёты два раза в неделю.
"Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") начиная с 24 декабря 2023 года два раза в неделю — по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Для пассажиров эконом-классов планируется введение услуги Sleep+, в рамках которой пассажир сможет забронировать блок из трёх или четырёх кресел. Аналогичная опция уже введена на рейсах из Москвы в Варадеро и пользуется популярностью.
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