Первый самолёт вылетел из Москвы на Кубу после возобновления регулярных авиарейсов

Россия и Куба 1 июля официально возобновили регулярное авиасообщение. Первый регулярный рейс с момента приостановки полётов в прошлом году вылетел в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево.

Рейс выполняется авиакомпанией "Россия". Официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков рассказал ТАСС, что спрос на билеты огромный, их стоимость на рейсы на Кубу начинается примерно от 30 тысяч рублей за тариф без багажа. Время полёта между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. Загрузка первого рейса — почти 100%.

Рейсы будут выполнять по два раза в неделю. С сентября число рейсов увеличат до трёх. Чартерные полёты на Кубу также выполняет авиакомпания Nordwind, которая летает в Варадеро и Кайо-Коко.