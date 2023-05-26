Регион

Уведомления отключены

25 мая, 22:59

Россиянам назвали преимущество возобновления регулярных авиарейсов на Кубу

Эксперт Мурадян: Запуск авиарейсов между РФ и Кубой может снизить цены на туры

Уже этим летом Россия может возобновить регулярное авиасообщение с Кубой. Как это отразится на российских туристах и какие преимущества они могут получить, в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал гендиректор Spase Travel Артур Мурадян.

Он объяснил, что некорректно говорить конкретно о возобновлении, так как у России уже имеется прямое авиасообщение с Республикой Куба: авиакомпания Nordwind выполняет рейсы четырежды в неделю. Благодаря появлению ещё одного перевозчика возникнет конкуренция, что в дальнейшем, возможно, позволит снизить цены на туры.

"С другой стороны, и на данном этапе туры на Кубу на десятидневный срок выходят примерно в 150 тысяч рублей на двоих, что экстремально низко", — подчеркнул Артур Мурадян.

Он сомневается, что введение новых рейсов окажет значительное влияние на турпоток: сейчас отечественных путешественников больше интересует возобновление полётов в Мексику и Доминикану, так как эти страны являются более популярными для туризма.

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Ранее о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем — в зависимости от спроса — программа может расширяться.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Куба
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров