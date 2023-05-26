Россиянам назвали преимущество возобновления регулярных авиарейсов на Кубу
Эксперт Мурадян: Запуск авиарейсов между РФ и Кубой может снизить цены на туры
Уже этим летом Россия может возобновить регулярное авиасообщение с Кубой. Как это отразится на российских туристах и какие преимущества они могут получить, в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал гендиректор Spase Travel Артур Мурадян.
Он объяснил, что некорректно говорить конкретно о возобновлении, так как у России уже имеется прямое авиасообщение с Республикой Куба: авиакомпания Nordwind выполняет рейсы четырежды в неделю. Благодаря появлению ещё одного перевозчика возникнет конкуренция, что в дальнейшем, возможно, позволит снизить цены на туры.
"С другой стороны, и на данном этапе туры на Кубу на десятидневный срок выходят примерно в 150 тысяч рублей на двоих, что экстремально низко", — подчеркнул Артур Мурадян.
Он сомневается, что введение новых рейсов окажет значительное влияние на турпоток: сейчас отечественных путешественников больше интересует возобновление полётов в Мексику и Доминикану, так как эти страны являются более популярными для туризма.
Ранее о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем — в зависимости от спроса — программа может расширяться.
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