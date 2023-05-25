Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

Авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Москвы в кубинский город Варадеро с 1 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Аэрофлота". Билеты уже поступили в продажу, их цена начинается от 46 239 рублей (тариф без багажа).

Цена на билеты в первый день открытия перелётов на Кубу (1 июля). Скриншот © LIFE

"Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", — говорится в сообщении перевозчика.

Стоимость самого дешёвого билета на Кубу на конец месяца — на 29 июля — ещё выше и составляет почти 49 000 рублей в одну сторону на одного пассажира.

Цена билета на Кубу на 22 июля. Скриншот © LIFE

Ранее о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем, в зависимости от спроса, программа может расширяться.