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25 мая, 11:19

Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу

"Аэрофлот" объявил о начале продажи билетов на регулярные рейсы на Кубу

<p>С багажным местом билет "Аэрофлота" на Кубу обойдётся уже в <strong style="font-weight: bold;">54 764 рубля </strong>(тариф "Smart Оптимум"). Фото © <a href="https://vk.com/albums-18954214?z=photo-18954214_457252578/photos-18954214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com / Мой Аэрофлот </a></p>

С багажным местом билет "Аэрофлота" на Кубу обойдётся уже в 54 764 рубля (тариф "Smart Оптимум"). Фото © vk.com / Мой Аэрофлот

Авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Москвы в кубинский город Варадеро с 1 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Аэрофлота". Билеты уже поступили в продажу, их цена начинается от 46 239 рублей (тариф без багажа).

Цена на билеты в первый день открытия перелётов на Кубу (1 июля). Скриншот © LIFE

Цена на билеты в первый день открытия перелётов на Кубу (1 июля). Скриншот © LIFE

"Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", — говорится в сообщении перевозчика.

Стоимость самого дешёвого билета на Кубу на конец месяца — на 29 июля — ещё выше и составляет почти 49 000 рублей в одну сторону на одного пассажира.

Цена билета на Кубу на 22 июля. Скриншот © LIFE

Цена билета на Кубу на 22 июля. Скриншот © LIFE

Ранее о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем, в зависимости от спроса, программа может расширяться.

Кстати, первый регулярный рейс на Кубу был осуществлён "Аэрофлотом" 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114, с тех пор авиасообщение между странами прерывалось только два раза: во время коронавирусной пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

Марина Калегина
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