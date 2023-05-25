Стала известна цена билета на рейс "Аэрофлота" на Кубу
"Аэрофлот" объявил о начале продажи билетов на регулярные рейсы на Кубу
С багажным местом билет "Аэрофлота" на Кубу обойдётся уже в 54 764 рубля (тариф "Smart Оптимум"). Фото © vk.com / Мой Аэрофлот
Авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Москвы в кубинский город Варадеро с 1 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Аэрофлота". Билеты уже поступили в продажу, их цена начинается от 46 239 рублей (тариф без багажа).
Цена на билеты в первый день открытия перелётов на Кубу (1 июля). Скриншот © LIFE
"Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", — говорится в сообщении перевозчика.
Стоимость самого дешёвого билета на Кубу на конец месяца — на 29 июля — ещё выше и составляет почти 49 000 рублей в одну сторону на одного пассажира.
Цена билета на Кубу на 22 июля. Скриншот © LIFE
Ранее о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем, в зависимости от спроса, программа может расширяться.
Кстати, первый регулярный рейс на Кубу был осуществлён "Аэрофлотом" 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114, с тех пор авиасообщение между странами прерывалось только два раза: во время коронавирусной пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.