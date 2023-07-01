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1 июля, 20:48

Регулярный рейс из России совершил посадку на Кубе

Первый с 2022 года регулярный рейс из России приземлился на Кубе

Первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в прошлом году приземлился на Кубе. Самолёт отправился в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево сегодня утром.

Полёт длился чуть более 13 часов. По прибытии на Кубу самолёт встречали водяной аркой, а пассажиров поприветствовали кубинцы. Они подарили прибывшим соломенные шляпы и небольшие розочки, а также исполнили национальные песни.

Рейс выполнялся авиакомпанией "Россия" на самолёте Boeing 777. На его борту находилось 457 пассажиров.

Россиянам назвали преимущество возобновления регулярных авиарейсов на Кубу

Россиянам назвали преимущество возобновления регулярных авиарейсов на Кубу

Напомним, о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем — в зависимости от спроса — программа может расширяться.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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