Регулярный рейс из России совершил посадку на Кубе

Первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в прошлом году приземлился на Кубе. Самолёт отправился в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево сегодня утром.

Полёт длился чуть более 13 часов. По прибытии на Кубу самолёт встречали водяной аркой, а пассажиров поприветствовали кубинцы. Они подарили прибывшим соломенные шляпы и небольшие розочки, а также исполнили национальные песни.

Рейс выполнялся авиакомпанией "Россия" на самолёте Boeing 777. На его борту находилось 457 пассажиров.