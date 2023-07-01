Регулярный рейс из России совершил посадку на Кубе
Первый с 2022 года регулярный рейс из России приземлился на Кубе
Первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в прошлом году приземлился на Кубе. Самолёт отправился в город Варадеро из московского аэропорта Шереметьево сегодня утром.
Полёт длился чуть более 13 часов. По прибытии на Кубу самолёт встречали водяной аркой, а пассажиров поприветствовали кубинцы. Они подарили прибывшим соломенные шляпы и небольшие розочки, а также исполнили национальные песни.
Рейс выполнялся авиакомпанией "Россия" на самолёте Boeing 777. На его борту находилось 457 пассажиров.
Напомним, о возобновлении РФ регулярного авиасообщения с Кубой заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сообщалось, что изначально планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем — в зависимости от спроса — программа может расширяться.
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