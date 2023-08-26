Москву до утра воскресенья накроет туман

Москву с вечера 26 августа и до утра следующего дня накроет туман. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщило столичное управление МЧС России.

Погодное явление ожидается до семи утра, а видимость снизится до 200–700 метров. В связи с этим спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными: снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.