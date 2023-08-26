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26 августа, 19:39

Москву до утра воскресенья накроет туман

МЧС предупредило москвичей о плохой видимости из-за тумана

Москву с вечера 26 августа и до утра следующего дня накроет туман. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщило столичное управление МЧС России.

Погодное явление ожидается до семи утра, а видимость снизится до 200–700 метров. В связи с этим спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными: снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.

Москвичам рассказали, когда ожидать существенного похолодания в столице

Москвичам рассказали, когда ожидать существенного похолодания в столице

А ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждёт москвичей в День знаний. При этом она подчеркнула, что определить точный прогноз в начале сентября сейчас трудно из-за переменчивости погоды.

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Freepik

Лариса Сафронова
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