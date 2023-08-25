Москвичам рассказали, когда ожидать существенного похолодания в столице

В Москву первые заморозки могут прийти только в начале осени, в августе серьёзных похолоданий ожидать не стоит. Об этом рассказала метеоролог Надежда Точенова.

"В Москве мы вряд ли в августе дождёмся сильного похолодания, как, например, в Костроме, где температурные показатели местами упали до минус одного градуса в ночное время", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

В конце лета температура воздуха в Москве не будет сильно превышать 20 градусов, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, ситуация ухудшится на следующей неделе. В понедельник будет облачно, с температурой от 16 до 21 градуса тепла днём.