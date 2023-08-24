Москвичей предупредили о радиационном тумане
Синоптик Леус: В ночь на пятницу Москву и область накроет радиационный туман
В ночь на 25 августа в Московском регионе ожидается радиационный туман, из-за чего видимость может упасть до нескольких сотен метров, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист объяснил, что поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут отдавать тепло в атмосферу. Этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы называются радиационными. По прогнозу Леуса, к утру завтрашнего дня в Москве похолодает до плюс восьми-десяти градусов, а на севере и востоке Подмосковья температура и вовсе будет достигать пяти градусов тепла.
"Рассеиваться туманы будут через два-три часа после восхода солнца, в Москве он завтра состоится в 5 часов 20 минут", — написал синоптик в телеграм-канале.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ждать москвичам в День знаний. Она отметила, что до конца лета погода в столичном регионе будет весьма переменчивой.
ТАСС / Сергей Карпухин