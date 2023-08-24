Москвичей предупредили о радиационном тумане

Специалист объяснил, что поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут отдавать тепло в атмосферу. Этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы называются радиационными. По прогнозу Леуса, к утру завтрашнего дня в Москве похолодает до плюс восьми-десяти градусов, а на севере и востоке Подмосковья температура и вовсе будет достигать пяти градусов тепла.