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28 августа, 05:22

Росавиация: 10 рейсов уходили на запасные аэродромы в Москве из-за ограничений

Утром 28 августа из соображений безопасности были временно ограничены полёты самолётов из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. В результате десять рейсов ушли на запасные аэродромы в Москве. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло десять воздушных судов. Пассажиры данных  рейсов доставлены в аэропорты назначения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время действия ограничений выпуск из аэропортов был разрешён. К настоящему же моменту воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковского работают штатно.

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Freepik

Светлана Оперук
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