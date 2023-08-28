Росавиация: 10 рейсов уходили на запасные аэродромы в Москве из-за ограничений

Утром 28 августа из соображений безопасности были временно ограничены полёты самолётов из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. В результате десять рейсов ушли на запасные аэродромы в Москве. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло десять воздушных судов. Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — говорится в сообщении.