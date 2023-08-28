Росавиация: 10 рейсов уходили на запасные аэродромы в Москве из-за ограничений
Утром 28 августа из соображений безопасности были временно ограничены полёты самолётов из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. В результате десять рейсов ушли на запасные аэродромы в Москве. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло десять воздушных судов. Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время действия ограничений выпуск из аэропортов был разрешён. К настоящему же моменту воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковского работают штатно.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в районе Люберец. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Момент уничтожения дрона попал на видео.
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