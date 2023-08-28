Москвичей предупредили о тумане до утра понедельника

В Москве этой ночью ожидается туман, автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге. Об этом сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.