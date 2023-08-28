Москвичей предупредили о тумане до утра понедельника
В Москве этой ночью ожидается туман, автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге. Об этом сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, туман накрывал Москву и в ночь на воскресенье. В связи с этим в аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов.
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