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27 августа, 22:36

Москвичей предупредили о тумане до утра понедельника

В Москве этой ночью ожидается туман, автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге. Об этом сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, туман накрывал Москву и в ночь на воскресенье. В связи с этим в аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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