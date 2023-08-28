Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео
SHOT показал момент уничтожения беспилотника в подмосковных Люберцах
Момент уничтожения беспилотника в Люберецком районе Подмосковья попал на камеру. Его публикует телеграм-канал SHOT.
На одном из видео слышен громкий хлопок, а на втором видна яркая вспышка в небе.
Уничтожение беспилотника в Люберецком районе Подмосковья. Видео © t.me / SHOT
Об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Кадр видео t.me / SHOT