Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

Момент уничтожения беспилотника в Люберецком районе Подмосковья попал на камеру. Его публикует телеграм-канал SHOT.

На одном из видео слышен громкий хлопок, а на втором видна яркая вспышка в небе.

Уничтожение беспилотника в Люберецком районе Подмосковья. Видео © t.me / SHOT