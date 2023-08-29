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29 августа, 06:39

Московские аэропорты ночью вводили ограничения на полёты

Внуково и Домодедово восстановили работу после уничтожения БПЛА под Тулой

Аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на полёты во время уничтожения украинских БПЛА утром 29 августа, но теперь работают в штатном режиме. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней.

Аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов в 03:51. С 04:18 работа выполнялась с интервалом и векторением. В 06:02 они были полностью сняты. Из соображений безопасности ввёл ограничения и аэропорт Домодедово, они действовали с 03:49 до 06:01, сообщил представитель гавани в беседе с РИА "Новости".

Росавиация: 10 рейсов уходили на запасные аэродромы в Москве из-за ограничений

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Произошло это над Тульской областью.

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VK / Международный аэропорт Внуково

Светлана Оперук
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