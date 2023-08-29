Московские аэропорты ночью вводили ограничения на полёты

Аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на полёты во время уничтожения украинских БПЛА утром 29 августа, но теперь работают в штатном режиме. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней.

Аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов в 03:51. С 04:18 работа выполнялась с интервалом и векторением. В 06:02 они были полностью сняты. Из соображений безопасности ввёл ограничения и аэропорт Домодедово, они действовали с 03:49 до 06:01, сообщил представитель гавани в беседе с РИА "Новости".