Над Тульской областью силами ПВО уничтожено два украинских беспилотника
Минобороны: Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Тульской областью
Над территорией Тульской области системой противовоздушной обороны уничтожено два украинских беспилотника, которые попытались атаковать территорию России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", — сказано в сообщении.
Указано, что Киев попытался атаковать территорию страны с использованием беспилотников самолётного типа.
Ранее над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался атаковать территорию России. Объект был уничтожен силами ПВО вчера в 21:00. Спустя несколько часов был уничтожен второй дрон.
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