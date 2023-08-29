Над Белгородской областью силами ПВО сбит ещё один украинский беспилотник
Минобороны РФ: Очередной беспилотник сбит силами ПВО над Белгородской областью
Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа, но провалил её. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дрон был сбит над территорией Белгородской области около 23:00 мск.
"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства.
Несколькими часами ранее над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался атаковать территорию России. Объект был уничтожен силами ПВО в 21:00.
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