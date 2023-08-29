Над Белгородской областью силами ПВО сбит ещё один украинский беспилотник

Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа, но провалил её. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дрон был сбит над территорией Белгородской области около 23:00 мск.

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства.