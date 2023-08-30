Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). По его словам, один из этих беспилотников был сбит в Рузском районе Подмосковья.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", — написал Собянин в телеграм-канале.