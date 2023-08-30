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30 августа, 01:19

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе Подмосковья

Собянин: Беспилотник перехвачен над территорией Рузского района Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). По его словам, один из этих беспилотников был сбит в Рузском районе Подмосковья.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", — написал Собянин в телеграм-канале.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, попытка атаки была предпринята с использованием беспилотника самолётного типа: дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района. Экстренные службы работают на месте происшествия.

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Лайф рассказывал, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областью.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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