Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе Подмосковья
Собянин: Беспилотник перехвачен над территорией Рузского района Московской области
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе (ЦФО). По его словам, один из этих беспилотников был сбит в Рузском районе Подмосковья.
"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", — написал Собянин в телеграм-канале.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, попытка атаки была предпринята с использованием беспилотника самолётного типа: дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района. Экстренные службы работают на месте происшествия.
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