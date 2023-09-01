Войска Российской Федерации смогут освободить Одессу, если такая необходимость возникнет. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала журналиста Стивена Гарднера. Он представил вероятный маршрут Российской армии на Украине.

Военный эксперт считает, что войска РФ сейчас продвигаются без спешки и с большой осторожностью, сохраняя для Киева возможность уладить конфликт дипломатически. Впрочем, сам Макгрегор полагает, что надеяться на это не стоит.

"Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет", — дал свой прогноз аналитик.

Есть вероятность, что освобождение Одессы не поставит точку в вооружённом конфликте. В таком случае, заключил полковник, ВС РФ будут продвигаться дальше на запад, до границ Украины с Польшей и Румынией.