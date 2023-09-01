В Польше рассказали об ужасе, в котором пребывают бойцы ВСУ из-за провалов на фронте
Польский волонтёр Высоцкий: Западная техника на Украине горит как спички
Западная техника, которая попала в руки ВСУ, оказалась намного хуже, чем ожидалось, поэтому складывающаяся на фронте ситуация нагоняет на украинских бойцов ужас. Об этом рассказал польский волонтёр Славомир Высоцкий, занимающийся гуманитарной помощью для Украины.
Как пишет издание Wirtualna Polska, ещё в начале лета украинская армия могла похвастаться оптимистичным настроением касательно контрнаступления, которое по итогу провалилось. С огромными потерями живой силы бойцам ВСУ не удалось пройти даже первую линию обороны, а техника, которую передал Запад, горит как спички, подчеркнул волонтёр.
"Они понимают, что Российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась", — резюмировал Высоцкий, добавив, что от всего этого украинские солдаты пребывают в ужасе.
Ранее Лайф писал, что украинское контрнаступление вскоре будет ознаменовано провалом из-за банальной нехватки личного состава. Такой прогноз озвучил американский радиоведущий и аналитик Гарланд Никсон.
ТАСС / Станислав Красильников