Западная техника, которая попала в руки ВСУ, оказалась намного хуже, чем ожидалось, поэтому складывающаяся на фронте ситуация нагоняет на украинских бойцов ужас. Об этом рассказал польский волонтёр Славомир Высоцкий, занимающийся гуманитарной помощью для Украины.

Как пишет издание Wirtualna Polska, ещё в начале лета украинская армия могла похвастаться оптимистичным настроением касательно контрнаступления, которое по итогу провалилось. С огромными потерями живой силы бойцам ВСУ не удалось пройти даже первую линию обороны, а техника, которую передал Запад, горит как спички, подчеркнул волонтёр.

"Они понимают, что Российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась", — резюмировал Высоцкий, добавив, что от всего этого украинские солдаты пребывают в ужасе.