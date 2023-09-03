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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 10:36
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ВКС России разбомбили хранилище топлива ВСУ под Одессой

МО: ВКС РФ нанесли удар БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени под Одессой

Воздушно-космические силы РФ в ночь на 3 сентября ударили беспилотниками по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

"Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду 3 сентября
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду 3 сентября

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и портовом городе Рени. В регионе объявлялась воздушная тревога. Позже местные власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры.

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Минобороны РФ

Иван Косицын
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