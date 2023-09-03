ВКС России разбомбили хранилище топлива ВСУ под Одессой
МО: ВКС РФ нанесли удар БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени под Одессой
Воздушно-космические силы РФ в ночь на 3 сентября ударили беспилотниками по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
"Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и портовом городе Рени. В регионе объявлялась воздушная тревога. Позже местные власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры.
Минобороны РФ