ВКС России разбомбили хранилище топлива ВСУ под Одессой

Воздушно-космические силы РФ в ночь на 3 сентября ударили беспилотниками по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

"Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.