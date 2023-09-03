Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 10:36

ВКС России разбомбили хранилище топлива ВСУ под Одессой

МО: ВКС РФ нанесли удар БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени под Одессой

Воздушно-космические силы РФ в ночь на 3 сентября ударили беспилотниками по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

"Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник

На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и портовом городе Рени. В регионе объявлялась воздушная тревога. Позже местные власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры.

Обложка ©

Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров