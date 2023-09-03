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3 сентября, 10:11

На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник

Гладков: Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях инцидента, добавил Гладков. В Минобороны РФ подтвердили, что в 12:30 по московскому времени средствами ПВО над Белгородской областью был ликвидирован украинский дрон.

Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи

Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи

Ранее Лайф сообщал, что утром 3 сентября ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области. Пострадавших нет. По словам губернатора региона, повреждения различной степени получили четыре частных дома и один легковой автомобиль.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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