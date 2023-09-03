На подлёте к Белгороду сбит украинский беспилотник
Гладков: Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях инцидента, добавил Гладков. В Минобороны РФ подтвердили, что в 12:30 по московскому времени средствами ПВО над Белгородской областью был ликвидирован украинский дрон.
Ранее Лайф сообщал, что утром 3 сентября ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области. Пострадавших нет. По словам губернатора региона, повреждения различной степени получили четыре частных дома и один легковой автомобиль.
ТАСС / Александр Полегенько